Арестович про плани перенесення переговорів із Мінська: "треба знати, куди ми йдемо"

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За словами Арестовича, наразі це перенесення у “віддаленій перспективі” через карантин, і про обрання майданчика для зустрічей може йтися за рік чи два. Він також додав, що локацію необхідно буде погоджувати з усіма учасниками, в тому числі Росією.

“Польща я не думаю, що буде майданчиком, який підходить для Росії. Тому що російсько-польські відносини відомі. Скоріш за все, якщо це відбудеться, і ми можемо так фантазувати, це буде щось на зразок Швеції. Можливо. Можливо, Австрії. Тобто країна, яка не є членом НАТО. Для Росії це дуже чутливе питання. Тому що росіяни просто будуть, як вони вважають, „наражатися на небезпеку прослуховування“ або „розвідувальних операцій“ якихось проти них. А згоду дають всі три сторони. Не може тільки Україна вирішити, де все це буде відбуватися”, — заявив радник.

Деталі

На його думку, розмова про обрання заміни Мінську — радше “абстрактна”, ніж практична. Водночас він вказав на ситуацію в Білорусі.

“Ми бачимо, що відбувається, що режим Лукашенка, на жаль, м’яко кажучи, не дружній до власного народу. Але питання тепер, чи може бути посередництво Білорусі таким неупередженим? Виникають певні питання. Тому що, схоже, що режим Лукашенка розмінює частину суверенітету для того, щоб утримати ситуацію, віддає його Росії за допомогу, яку вона надає, щоб втримати Лукашенка”, — пояснив він.

Але при цьому, за словами спікера, не обравши нове місце для переговорів, ТКГ не може відмовитися від майданчика в Мінську.

“Щоб піти з Мінська, треба знати, куди ми йдемо”, — зауважив Арестович.

Нагадаємо

Раніше віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков заявив, що після завершення карантину українська делегація не відвідуватиме Мінськ для безпосередніх переговорів ТКГ, і потрібно буде шукати нову країну для переговорів.

Через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, засідання ТКГ і підгруп у рамках Мінського переговорного процесу від минулого року відбуваються в режимі відеоконференцій.