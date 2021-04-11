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Арестович о планах переноса переговоров из Минска: "надо знать, куда мы идем"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Пока неизвестно, куда именно перенесут место проведения переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска, сообщил спикер ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

По словам Арестович, пока это перенос в “отдаленной перспективе” из-за карантина, и об избрании площадки для встреч может идти за год или два. Он также добавил, что локацию необходимо согласовывать со всеми участниками, в том числе Россией.

“Польша я не думаю, что будет площадкой, которая подходит для России. Потому что российско-польские отношения известны. Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, это будет что-то вроде Швеции. Возможно. Возможно, Австрии. То есть страна, которая не является членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос. Потому что россияне просто будут, как они считают, „подвергать опасности прослушивания“ или „разведывательных операций“ каких-то против них. А согласие дают все три стороны. Не может только Украина решить, где все это будет происходить”, — заявил советник.

Детали

По его мнению, разговор об избрании замены Минске — скорее “абстрактный”, чем практический. В то же время он указал на ситуацию в Беларуси.

“Мы видим, что происходит, что режим Лукашенко, к сожалению, мягко говоря, не дружественный к собственному народу. Но вопрос теперь, может быть посредничество Беларуси таким беспристрастным? Возникают определенные вопросы. Потому что, похоже, что режим Лукашенко разменивает часть суверенитета для того, чтобы удержать ситуацию, отдает его России за помощь, которую она предоставляет, чтобы удержать Лукашенко”, — пояснил он.

Но при этом, по словам спикера, выбрав новое место для переговоров, ТКГ не может отказаться от площадки в Минске.

“Чтобы уйти из Минска, надо знать, куда мы идем”, — отметил Арестович.

Напомним

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что после завершения карантина Украинская делегация не будет посещать Минск для непосредственных переговоров ТКГ, и нужно будет искать новую страну для переговоров.

Из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заседания ТКГ и подгрупп в рамках Минского переговорного процесса с прошлого года происходят в режиме видеоконференций.

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