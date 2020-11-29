Арестович пояснив новини про зрив обміну утримуваними: РФ нас шантажує

“Вони нас шантажують. Це інформаційне забезпечення процесів, які вони проводять. Процеси ці виглядають на теперішній час так, що вони зрозуміли небезпеку, яку несе в собі приход (Джозефа) Байдена і його адміністрації у Сполучених Штатах, і хочуть збити Мінський і Нормандський формат, для того, щоб вийти напряму на перемовини (зі США — ред.), мені здається”, — сказав речник української делегації.

Він нагадав, що наразі кандидатами на ключові безпекові посади в майбутній адміністрації президента США є люди, які “кажуть про санкції, які мають вже не стримувати, а калічити”.

“Я так думаю, вони (росіяни — ред.) побачили, що відбувається, зрозуміли, що вони в’язнуть у середовищі, яке створила Україна, Франція і Німеччина. Тому що три поспіль заяви МЗС Франції і Німеччини про те, що Україна робить сильні кроки, що вони нас підтримують, а Росія не підтримує. Майже автоматичне продовження європейських санкцій 10 грудня. Вони все це побачили і вирішили зіграти зі Сполученими Штатами... Для цього їм треба нівелювати Нормандський і Мінський формат, сказати, що Франція і Німеччина не впораються, Україна взагалі провокує. А “дорослі хлопчики вирішать між собою”, — зазначив співрозмовник УНН.

Так, з його слів, позиція української сторони полягає в тому, щоб зустрітись на вищому рівні у Нормандському форматі, і “примусити Путіна до конкретизації”.

На думку Арестовича, саме президент РФ має сказати, чи збирається виконувати домовленості, які були досягнуті рік тому у Парижі. З іншого боку, російська сторона не хоче цього, бажають “вести перемовини на верхньому поверсі, зі Сполученими Штатами”.

“Для цього робляться і демарші на перемовинах, і відповідне інформаційне забезпечення, зокрема по дуже чутливих питаннях — обміну полоненими, щоб звинуватити Президента Зеленського і його команду, взагалі Україну, в тому, що ми нехтуємо життям полонених тощо... Можу сказати, що буде — буде нарощуватись звинувачення нас, і лінія буде така, що ми дезавуювали мінський формат, що ми "негадяї і сволоти“ тощо. До цього треба бути готовими”, — підкреслив він.

На запитання про те, чи можна наразі говорити про повноцінний зрив “нормандської” зустрічі та обміну утримуваними особами, співрозмовник зазначив, що надія на певний конструктив все ж залишається.

“Ще ні. Це (інформація про зрив — ред.) — шантаж і маніпуляція. Росія завжди робить сценарно, дивиться на декілька сценаріїв одразу. І не виключено, що, наприклад, в останній момент, за дві години до 9 грудня, вийде Путін і виступить “спасителем отечества”, який всіх обміняє, про все домовиться, скаже, що “все добре, не переживайте, я все вирішив”, — сказав він.

Варто зазначити, напередодні у російських ЗМІ з’явилась інформація про те, начебто Росія і ватажки “Л/ДНР” відмовилися від пропозиції України провести обмін утримуваними особами до Нового року.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 11 листопада глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

Як повідомляв УНН, Кравчук раніше повідомив, що українська сторона в Тристоронній контактній групі подала списки на обмін утримуваними особами, у них знаходиться 11 осіб.