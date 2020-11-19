Україна подала списки на обмін з 11 осіб - Кравчук

“Ми подали документи на 11 осіб, вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Поки таких зустрічних кроків ми не бачимо. Наступне, ми ставимо питання більш широко. Ми не знаємо, скільки там людей страждає від різних форм тиску на тій території. Але ми знаємо, що такі люди є, і хочемо, щоб тема “всіх на всіх” почала реально втілюватись в життя”, - сказав Кравчук.

З його слів, план української делегації полягає в тому, щоб, по-перше, здійснити обмін тих людей, списки яких підготовлені, а далі – діяти за принципом “всіх на всіх” і домагатись, щоб це відбулось найближчим часом.

Нагадаємо, раніше сьогодні речник української делегації Олексій Арестович розповів УНН, що українська сторона у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України вже чотири рази передавала списки на обмін утримуваними особами, росіяни - жодного.