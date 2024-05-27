Арешт землі воїнів АТО "вибухне" соціальною напругою - голова Всеукраїнської аграрної конфедерації

Голова Всеукраїнської аграрної конфедерації Леонід Козаченко попереджає про ймовірні негативні наслідки та соціальну напругу в разі, якщо НАБУ та САП підуть на арешт землі, яку приватизували воїни АТО. Про це він заявив в коментарі УНН.

У ситуації, яка зараз виникла, забирати цю землю, якщо це реальні учасники АТО, то так поступати не можна. І це буде неправильне рішення. Навіть якщо та земля не підлягала у передачі їм у власність, то вони ж не винуваті, що так сталося. У сьогоднішніх умовах вони не повинні лишатися землі. Навіть якби не було війни, це учасники АТО. Вони не порушили закон. Не варто створювати таку напругу у суспільстві - зазначив Козаченко.

Деталі

Експерт відверто не розуміє, навіщо правоохоронці зараз нагнітають ситуацію з можливим арештом земельних ділянок АТОвців. Якщо є питання по якихось документах, то нехай зосереджують свою увагу на цьому.

"Кажуть, що нібито нема документів в архіві про те, що цю землю передавали науковій установі. Думаю, що тут треба розбиратися. Втрачені документи відновити і на цьому зосереджувати свою увагу", - підсумував голова Всеукраїнської аграрної конфедерації.

Контекст

Ідеться про земельні ділянки, які у 2017-18 роках на правах безплатної приватизації отримали більше ніж тисяча учасників АТО. У НАБУ та САП вважають, що ці землі перебували у користуванні Національної аграрної академії (НААН), коли воїни їх приватизували собі. Проте версії антикорупціонерів суперечать рішення Верховного суду, який постановив відсутність за НААН будь-яких офіційних документів права користування землею.

"Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія", так і у підприємств, правонаступниками яких вони є.

Попри це прокурор САП Анастасія Андронова під час засідання Апеляційної палати ВАКС сказала, що найближчим часом планується арешт цих земельних ділянок.

"Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб, – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують, на наше переконання, підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати", - повідомила представниця САП.

Найбільше ця ситуація обурює самих воїнів АТО, більшість з яких зараз перебувають на фронті, захищаючи країну ціною власного життя. Вони переконують, що землі були оформлені законно. Наразі вони передані в оренду, за яку воїни отримують кошти. У відповідь на погрози НАБУ і САП арештувати їх землі відповідають: "хай їдуть до нас на фронт".