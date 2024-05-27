Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Киев • УНН
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением, считает глава Всеукраинской аграрной конфедерации.
Председатель Всеукраинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко предупреждает о возможных негативных последствиях и социальной напряженности в случае, если НАБУ и САП пойдут на арест земли, которую приватизировали воины АТО. Об этом он заявил в комментарии УНН.
В ситуации, которая сейчас возникла, забирать эту землю, если это реальные участники АТО, то так поступать нельзя. И это будет неправильное решение. Даже если и земля не подлежала передаче им в собственность, то они же не виноваты, что так произошло. В сегодняшних условиях они не должны лишиться земли. Даже если бы не было войны, это участники АТО. Они не нарушили закон. Не стоит создавать такое напряжение в обществе
Детали
Эксперт откровенно не понимает, зачем правоохранители сейчас нагнетают ситуацию с возможным арестом земельных участков АТОвцев. Если есть вопросы по каким-то документам, то пусть сосредотачивают свое внимание на этом.
"Говорят, что якобы нет документов в архиве о том, что эту землю передавали научному учреждению. Думаю, что здесь надо разбираться. Потерянные документы восстановить и на этом сосредоточивать свое внимание", - подытожил председатель Всеукраинской аграрной конфедерации.
Контекст
Речь идет о земельных участках, которые в 2017-18 годах на правах бесплатной приватизации получили более тысячи участников АТО. В НАБУ и САП считают, что эти земли находились в пользовании Национальной аграрной академии (НААН), когда воины их приватизировали себе. Однако версии антикоррупционеров противоречат решения Верховного Суда, который постановил отсутствие за НААН каких-либо официальных документов права пользования землей.
"При рассмотрении дела судами предыдущих инстанций было установлено отсутствие государственных актов на право постоянного пользования земельными участками как у ГП "Искра", ГП "Надежда", так и у предприятий, правопреемниками которых они являются.
Несмотря на это, прокурор САП Анастасия Андронова во время заседания Апелляционной палаты ВАКС сказала, что в ближайшее время планируется арест этих земельных участков.
"Те (земли - ред.), которые были переданы в собственность участников АТО и других лиц, - у нас, фактически, продолжалось досудебное расследование, и мы решили, что будет это целесообразнее делать, когда мы будем иметь более полные доказательства. Сейчас мы получили в марте текущего года ряд экспертиз, которые фактически приобщены к материалам ходатайства, которые обосновывают, по нашему убеждению, подозрение, и в ближайшее время будем и дальнейшие меры решать", - сообщила представитель САП.
Больше всего эта ситуация возмущает самих воинов АТО, большинство из которых сейчас находятся на фронте, защищая страну ценой собственной жизни. Они утверждают, что земли были оформлены законно. Сейчас они переданы в аренду, за которую воины получают средства. В ответ на угрозы НАБУ и САП арестовать их земли отвечают: "пусть едут к нам на фронт".
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
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