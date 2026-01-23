"Arctic Monkeys" повертаються з першим релізом після чотирьох років на підтримку дітей, що постраждали від війн
Київ • УНН
Британський гурт Arctic Monkeys випустив свій перший новий трек після альбому The Car 2022 року — пісню "Opening Night". Усі доходи від релізу підуть на підтримку War Child, благодійної організації, яка допомагає дітям, що постраждали від військових конфліктів у світі, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Відомо, що новинка увійшла до нового альбому HELP(2) - продовження легендарного збірника "Help" 1995 року, завдяки якому збиралися кошти для дітей, що постраждали від війн у світі. Цього разу в проєкті взяли участь не лише ветерани музики (Portishead, Blur, Pulp, Beck, Depeche Mode), але й популярні сучасні артисти, серед яких Olivia Rodrigo, Fontaines DC, Wet Leg та Sampha.
До речі, неабияку увагу громадськості привертає участь у проєкті оскароносного режисера Jonathan Glazer. Він працював з дітьми у зонах конфліктів, зокрема в Україні, а також залучив британських школярів для документування створення альбому.
Ми сподіваємося, що альбом допоможе покращити життя дітей, які страждають від війни
War Child оцінили ситуацію, що склалася у світі з війнами та їх впливом на життя дітей. Якщо у 1995 році війни торкалися приблизно 10% дітей у світі, то зараз цей показник виріс до 20, тобто близько 520 мільйонів. Альбом HELP(2) має на меті привернути увагу світу та зібрати кошти на допомогу тим, хто цього потребує.