"Arctic Monkeys" повертаються з першим релізом після чотирьох років на підтримку дітей, що постраждали від війн

15:12 • 10182 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 11601 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 12743 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 20470 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 44537 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 20690 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23798 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32571 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 70645 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34900 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитини
23 січня, 08:40 • 6190 перегляди
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рф
23 січня, 08:47 • 8788 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста
23 січня, 09:20 • 42021 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14 • 17507 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
12:32 • 17222 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
15:12 • 10182 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
12:42 • 44537 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 70645 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50 • 66806 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43 • 69397 перегляди
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
12:32 • 17303 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14 • 17585 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56 • 35560 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
21 січня, 23:40 • 51006 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
21 січня, 18:19 • 45785 перегляди
"Arctic Monkeys" повертаються з першим релізом після чотирьох років на підтримку дітей, що постраждали від війн

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Британський гурт Arctic Monkeys випустив пісню "Opening Night" для альбому HELP(2). Усі доходи від релізу підуть на підтримку дітей, постраждалих від військових конфліктів.

"Arctic Monkeys" повертаються з першим релізом після чотирьох років на підтримку дітей, що постраждали від війн

Британський гурт Arctic Monkeys випустив свій перший новий трек після альбому The Car 2022 року — пісню "Opening Night". Усі доходи від релізу підуть на підтримку War Child, благодійної організації, яка допомагає дітям, що постраждали від військових конфліктів у світі, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Відомо, що новинка увійшла до нового альбому HELP(2) - продовження легендарного збірника "Help" 1995 року, завдяки якому збиралися кошти для дітей, що постраждали від війн у світі. Цього разу в проєкті взяли участь не лише ветерани музики (Portishead, Blur, Pulp, Beck, Depeche Mode), але й популярні сучасні артисти, серед яких Olivia Rodrigo, Fontaines DC, Wet Leg та Sampha.

До речі, неабияку увагу громадськості привертає участь у проєкті оскароносного режисера Jonathan Glazer.  Він працював з дітьми у зонах конфліктів, зокрема в Україні, а також залучив британських школярів для документування створення альбому.

Ми сподіваємося, що альбом допоможе покращити життя дітей, які страждають від війни 

- цитує музикантів Guardian.

War Child оцінили ситуацію, що склалася у світі з війнами та їх впливом на життя дітей. Якщо у 1995 році війни торкалися приблизно 10% дітей у світі, то зараз цей показник виріс до 20, тобто близько 520 мільйонів. Альбом HELP(2) має на меті привернути увагу світу та зібрати кошти на допомогу тим, хто цього потребує.

Станіслав Кармазін

КультураНовини Світу
Музикант
Режисер
Війна в Україні
благодійність
The Guardian
Україна