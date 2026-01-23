"Arctic Monkeys" возвращаются с первым релизом за четыре года в поддержку детей, пострадавших от войн

Британская группа Arctic Monkeys выпустила свой первый новый трек после альбома The Car 2022 года — песню "Opening Night". Все доходы от релиза пойдут на поддержку War Child, благотворительной организации, которая помогает детям, пострадавшим от военных конфликтов в мире, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Известно, что новинка вошла в новый альбом HELP(2) - продолжение легендарного сборника "Help" 1995 года, благодаря которому собирались средства для детей, пострадавших от войн в мире. На этот раз в проекте приняли участие не только ветераны музыки (Portishead, Blur, Pulp, Beck, Depeche Mode), но и популярные современные артисты, среди которых Olivia Rodrigo, Fontaines DC, Wet Leg и Sampha.

Кстати, большое внимание общественности привлекает участие в проекте оскароносного режиссера Джонатана Глейзера. Он работал с детьми в зонах конфликтов, в частности в Украине, а также привлек британских школьников для документирования создания альбома.

Мы надеемся, что альбом поможет улучшить жизнь детей, страдающих от войны - цитирует музыкантов Guardian.

War Child оценили ситуацию, сложившуюся в мире с войнами и их влиянием на жизнь детей. Если в 1995 году войны затрагивали примерно 10% детей в мире, то сейчас этот показатель вырос до 20, то есть около 520 миллионов. Альбом HELP(2) имеет целью привлечь внимание мира и собрать средства на помощь тем, кто в этом нуждается.