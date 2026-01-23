"Arctic Monkeys" возвращаются с первым релизом за четыре года в поддержку детей, пострадавших от войн
Киев • УНН
Британская группа Arctic Monkeys выпустила песню «Opening Night» для альбома HELP(2). Все доходы от релиза пойдут на поддержку детей, пострадавших от военных конфликтов.
Британская группа Arctic Monkeys выпустила свой первый новый трек после альбома The Car 2022 года — песню "Opening Night". Все доходы от релиза пойдут на поддержку War Child, благотворительной организации, которая помогает детям, пострадавшим от военных конфликтов в мире, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Известно, что новинка вошла в новый альбом HELP(2) - продолжение легендарного сборника "Help" 1995 года, благодаря которому собирались средства для детей, пострадавших от войн в мире. На этот раз в проекте приняли участие не только ветераны музыки (Portishead, Blur, Pulp, Beck, Depeche Mode), но и популярные современные артисты, среди которых Olivia Rodrigo, Fontaines DC, Wet Leg и Sampha.
Кстати, большое внимание общественности привлекает участие в проекте оскароносного режиссера Джонатана Глейзера. Он работал с детьми в зонах конфликтов, в частности в Украине, а также привлек британских школьников для документирования создания альбома.
Мы надеемся, что альбом поможет улучшить жизнь детей, страдающих от войны
War Child оценили ситуацию, сложившуюся в мире с войнами и их влиянием на жизнь детей. Если в 1995 году войны затрагивали примерно 10% детей в мире, то сейчас этот показатель вырос до 20, то есть около 520 миллионов. Альбом HELP(2) имеет целью привлечь внимание мира и собрать средства на помощь тем, кто в этом нуждается.