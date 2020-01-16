Арамахія відкликав свій законопроект про зміни до Регламенту ВР

"Я сьогодні відкликав цю версію Регламенту, тому що… було багато питань щодо конституційності декількох норм... обмеження щодо 45 депутатів, коли йдеться про скасування постанови. Це може бути розцінено як порушення конституційних прав. Ми вирішили взяти по два представники з кожної фракції і пропрацювати… щоб не було звинувачень, що монобільшість змінює Регламент під себе. Ми хочемо відпрацювати це з іншими фракціями, щоб у нас була погоджена версія нового закону про Регламент, тому що його змінювати точно треба, бо він реально архаїчний. Можна прямо зараз будь-який закон, я вам кажу особисто, ні як голова фракції, можу згенерувати 15-20-40 тисяч правок на будь-який закон, подати у секретаріат, і всі 400 людей будуть сидіти тут цілодобово і працювати", - зазначив він.

Окрім цього, він пояснив скорочення часу на подання альтернативних законопроектів, які визначенні як невідкладні.

"Я не вважаю, що це обмеження. Чому він визначений як невідкладний? Тому що є невідкладність процесу, тому що це треба робити терміново. Тому що це терміново, але за три тижні, тоді виборці самі скажуть: "хлопці, може ви вже працювати почнете нормально, якщо терміново для вас три тижні". Тому терміновий законопроект ми хочемо залишити терміновим, але попрацювати з іншими депутатами, де вони бачать ризики, що хтось їх обмежує. Насправді не було міри когось обмежувати, була мета оптимізувати процес", - додає він.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до Регламенту ВР щодо удосконалення законодавчої процедури №2691, яким пропонується голосувати за законопроекти лише в четвер. На що Арахамія зазначив, якщо голосування будуть лише у четвер, це не означає, що нардепи не будуть працювати у інші дні тижня.

Нагадаємо, цього тижня, Верховна Рада планувала розглянути важливі питання змін до Регламенту Ради.