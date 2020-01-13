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Рада цього тижня розгляне законопроект про децентралізацію та зміни до Регламенту

Рада цього тижня розгляне законопроект про децентралізацію та зміни до Регламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Верховна Рада цього тижня планує направити до Конституційного Суду законопроект щодо внесення змін до закону в частині децентралізації, розгляне важливі питання змін до Регламенту Ради. Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Питання стосується безпосередньо плану на цей тиждень. Особливо хочу звернути вашу увагу на деякі питання, які стосуються і ініційовані Президентом України, визначені ним як невідкладні – це внесення зміни до Конституційного суду з питань децентралізації, законопроект №2598, ми його ставимо на цей тиждень, є пропозиція підтримати його і направити до Конституційного суду на визначення про відповідність статтям 157, 158 Конституції України. Крім цього, з тих законопроектів, які вже повернулись з КСУ є пропозиція цього тижня розглянути два законопроекти вже в першому читанні, так зване попереднє схвалення – це законопроекти №1013 і 1028", - сказав Стефанчук.

З його слів, також буде розглянуто великий блок, що стосується і питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням військовослужбовців, і питань, пов’язаних з Державним бюджетом для запуску програми кредитування для підприємців.

"Цього тижня запланований великий блок законів, які стосуються інтелектуальної власності, захисту й охорони об’єктів інтелектуальної власності, створення єдиного органу інтелектуальної власності в Україні, а також, що є важливим, це питання, що стосуються змін до регламенту Верховної ради. Він внесений, також запрошую до обговорення. Давайте разом подивимось, що ми можемо зробити. Це не велика реформа регламенту, ми її готуємо, проекти обов’язково будемо обговорювати разом з міжнародними донорами. Але це такий першочерговий етап. Я знаю, є вже альтернативні законопроекти. Давайте тоді в спільній дискусії попрацюємо з тим, щоб ми нормально могли запропонувати один одному на наступній сесії рухатись більш ефективними нормами", - повідомив заступник Голови ВР.

Як повідомлялося раніше в УНН, Разумков доручив комітетам доопрацювати 13 законів.

Українські Національні Новини

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