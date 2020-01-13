Разумков доручив комітетам доопрацювати 13 законів

"30 вересня 2010 року Конституційний суд України ухвалив рішення щодо конституційності Закону про внесення змін до конституції України від 8 грудня 2004 року і визнав його неконституційним. У цьому рішенні КСУ зобов’язав органи державної влади невідкладно привести нормативно-правові акти у відповідність до Конституції України у редакції від 28 червня 1996 року. На виконання цього рішення конституційного суду Верховна рада України 7 жовтня 2010 року прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції України", - сказав спікер парламенту.

Він нагадав, що 21 лютого 2014 року ВРУ прийняла рішення про відновлення дії Конституції України від 2004 року, а вищезазначений закон був визнаний таким, що втратив чинність. Внаслідок згаданих подій на сьогоднішній день діють 13 законів, які парламентом ще не визначені у чинній редакції їх окремих положень, що змінювались законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України від 7 жовтня 2010 року.

"Перелік цих законів вам всім розданий. Хотів би звернутись до комітетів, відповідно до предметів їх відання опрацювати ці питання і внести пропозиції щодо редакції окремих положень зазначених законів, які були змінені законом від 7 жовтня 2010 року. Хотів би звернутись до Руслана Олексійовича (Стефанчука – ред.) з проханням очолити цю роботу та підготувати об’єднаний проект закону з цього питання для розгляду у Верховній Раді України. Пропоную провести зазначену роботу упродовж двох тижнів – я думаю, що цього буде достатньо. Якщо ні, то будемо змінювати терміни", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков доручив підготувати постанову Верховної Ради щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.