Разумков доручив комітетам доопрацювати 13 законів

ukru
04:30 • 26526 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 104836 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158924 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 256811 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 258072 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253924 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235433 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203828 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186016 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146223 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
57 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 45503 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 22719 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 22156 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 49157 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 23121 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 3665 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 256813 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 258074 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253925 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84682 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33536 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141644 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154902 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114200 перегляди
Актуальне
Разумков доручив комітетам доопрацювати 13 законів

Разумков доручив комітетам доопрацювати 13 законів

Київ • УНН

 • 11339 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради доручив профільним комітетам доопрацювати 13 законів, в яких чинні редакції певних положень не визначенні парламентом, передає кореспондент УНН.

"30 вересня 2010 року Конституційний суд України ухвалив рішення щодо конституційності Закону про внесення змін до конституції України від 8 грудня 2004 року і визнав його неконституційним. У цьому рішенні КСУ зобов’язав органи державної влади невідкладно привести нормативно-правові акти у відповідність до Конституції України у редакції від 28 червня 1996 року. На виконання цього рішення конституційного суду Верховна рада України 7 жовтня 2010 року прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність до Конституції України", - сказав спікер парламенту.

Він нагадав, що 21 лютого 2014 року ВРУ прийняла рішення про відновлення дії Конституції України від 2004 року, а вищезазначений закон був визнаний таким, що втратив чинність. Внаслідок згаданих подій на сьогоднішній день діють 13 законів, які парламентом ще не визначені у чинній редакції їх окремих положень, що змінювались законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України від 7 жовтня 2010 року.

"Перелік цих законів вам всім розданий. Хотів би звернутись до комітетів, відповідно до предметів їх відання опрацювати ці питання і внести пропозиції щодо редакції окремих положень зазначених законів, які були змінені законом від 7 жовтня 2010 року. Хотів би звернутись до Руслана Олексійовича (Стефанчука – ред.) з проханням очолити цю роботу та підготувати об’єднаний проект закону з цього питання для розгляду у Верховній Раді України. Пропоную провести зазначену роботу упродовж двох тижнів – я думаю, що цього буде достатньо. Якщо ні, то будемо змінювати терміни", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков доручив підготувати постанову Верховної Ради щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74