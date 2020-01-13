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Разумков доручив підготувати постанову Верховної Ради щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

Разумков доручив підготувати постанову Верховної Ради щодо катастрофи літака МАУ в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков доручив профільним комітетам підготувати постанову парламенту щодо катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” рейсу PS752 в Ірані, передає кореспондент УНН.

“Хотів би звернутись до комітетів з питань оборони та міжнародного співробітництва провести засідання, висловити свою позицію, позицію Верховної Ради України. Так само я звертаюсь до наших колег підготувати постанову Верховної ради України щодо цих подій, зробити це якомога швидше. Я думаю, було б дуже правильно зробити це сьогодні для того, щоб завтра ми змогли розглянути її в залі ВР”, — сказав спікер парламенту.

Він зауважив, що, наскільки йому відомо, деякі напрацювання щодо цього у народних депутатів вже є.

“Я думаю, і сьогодні на засіданні комітету (якщо я не помиляюсь, воно відбудеться о 14:00) її розглянути, доопрацювати для того, щоб вже завтра ми могли її розглянути”, — додав Разумков.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

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