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Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о децентрализации и изменения в Регламент

Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о децентрализации и изменения в Регламент

Киев  •  УНН

 • 15137 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Верховная Рада на этой неделе планирует направить в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в закон в части децентрализации, рассмотрит важные вопросы изменений в Регламент Рады. Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Вопрос касается непосредственно плана на эту неделю. Особенно хочу обратить ваше внимание на вопросы, касающиеся и инициированные Президентом Украины, которые определены им как неотложные - это внесение изменения в Конституционный суд по вопросам децентрализации, законопроект №2598, мы его ставим на эту неделю, есть предложение поддержать его и направить в Конституционный суд на определение о соответствии статьям 157, 158 Конституции Украины. Кроме этого, с тех законопроектов, которые уже вернулись с КСУ есть предложение на этой неделе рассмотреть два законопроекта уже в первом чтении, так называемое предварительное одобрение - это законопроекты №1013 и 1028", - сказал Стефанчук.

По его словам, также будет рассмотрен большой блок, который касается и вопросов, связанных с социальным обеспечением военнослужащих, и вопросов, связанных с Государственным бюджетом для запуска программы кредитования для предпринимателей.

"На этой неделе запланирован большой блок законов, касающихся интеллектуальной собственности, защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности, создания единого органа интеллектуальной собственности в Украине, а также, что немаловажно, это вопросы, касающиеся изменений в регламент Верховной Рады. Он внесен, также приглашаю к обсуждению. Давайте вместе посмотрим, что мы можем сделать. Это не большая реформа регламента, мы ее готовим, проекты обязательно будем обсуждать вместе с международными донорами. Но это такой первоочередной этап. Я знаю, есть уже альтернативные законопроекты. Давайте тогда в общей дискуссии поработаем с тем, чтобы мы нормально могли предложить друг другу на следующей сессии двигаться более эффективными нормами", - сообщил заместитель главы ВР.

Как сообщалось ранее в УНН, Разумков поручил комитетам доработать 13 законов.

Украинские Национальные Новости

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