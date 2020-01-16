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Арахамія прокоментував законопроект щодо голосування у ВР лише по четвергах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Якщо голосування будуть лише у четвер, це не означає, що нардепи не будуть працювати у інші дні тижня. Про це в кулуарах Ради повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Арахамія прокоментував законопроект щодо голосування у ВР лише по четвергах

“...Я кажу, що це не означає, що ви понеділок, вівторок і середу можете не ходити на роботу. По-перше у нас є закон про зарплату, і кожен, хто не прийде і не проголосує за правки, які в інші дні, то їм буде вираховуватися із зарплатні. По-друге, якщо не буде кворуму взагалі не відкриється зала, і треба ходити”, — повідомив Арахамія.

“Просто ми хочемо результативні голосування переносити на четвер. Чому? Тому що ти приходиш, конкретно вже пропрацювали в попередні дні і фіналізуємо у четвер. Це приклад четвер. Це можна на будь-який день переносити простим рішенням”, — зазначив він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до Регламенту ВР щодо удосконалення законодавчої процедури № 2691, яким пропонується голосувати за законопроекти лише в четвер.

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