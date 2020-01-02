Нардепи пропонують голосувати за законопроекти лише у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до Регламенту ВР щодо удосконалення законодавчої процедури № 2691, яким пропонується голосувати за законопроекти лише в четвер. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України у Facebook.
Так, авторами законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо удосконалення законодавчої процедури є ряд народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з головою фракції Давидом Арахамією.
Документом, зокрема, пропонується:
• удосконалити законодавчу процедуру, перенісши голосування за законопроекти на четвер під час тижнів з пленарними засіданнями;
• обговорення законопроектів проводитиметься у вівторок і середу;
• у четвер - голосувати за попередньо підтримані пропозиції і поправки до законопроектів;
• у п'ятницю встановити чіткий час для запитань до уряду, а також обговорення законопроектів у першому читанні та виступів народних депутатів;
• включати до порядку денного законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, без голосування;
• встановити, що альтернативний законопроект до визначеного як невідкладний може бути внесений не пізніш як у 7-денний строк після дня надання народним депутатам такого законопроекту.
Наразі законопроект опрацьовується в комітеті.
Нагадаємо, на сайті ВР з’явився текст законопроекту про медіа.