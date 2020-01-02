Нардепи пропонують голосувати за законопроекти лише у четвер

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до Регламенту ВР щодо удосконалення законодавчої процедури № 2691, яким пропонується голосувати за законопроекти лише в четвер. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України у Facebook.