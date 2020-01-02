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Нардепы предлагают голосовать за законопроекты только в четверг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры №2691, которым предлагается голосовать за законопроекты только в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины в Facebook.

Так, авторами законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры является ряд народных депутатов от "Слуги народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамия.

Документом, в частности, предлагается:

• усовершенствовать законодательную процедуру, перенеся голосования за законопроекты на четверг во время недель с пленарными заседаниями;

• обсуждение законопроектов будет проводиться во вторник и среду;

• в четверг - голосовать за предварительно поддержанные предложения и поправки к законопроектам;

• в пятницу установить точное время для вопросов к правительству, а также обсуждение законопроектов в первом чтении и выступлений народных депутатов;

• включать в повестку дня законопроекты, определенные Президентом как неотложные, без голосования;

• установить, что альтернативный законопроект к определенному как неотложный может быть внесен не позднее чем в 7-дневный срок после дня предоставления народным депутатам такого законопроекта.

Сейчас законопроект прорабатывается в комитете.

Напомним, на сайте ВР появился текст законопроекта о СМИ.

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