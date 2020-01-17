Арахамія розповів, як могли з’явитися скандальні аудіозаписи з наради у Кабміні

"Це точно буде якесь розслідування. Існують дві версії: чи це прослушка, яка стоїть в чиїхось інтересах, чи це хтось зі співрозмовників записав на свій власний телефон… Скільки співрозмовників було, той і міг записати, теоретично", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося в УНН, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших "зливів" з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб "кожен українець відчув реальні зміни".