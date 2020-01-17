Арахамия рассказал, как могли появиться скандальные аудиозаписи с совещания в Кабмине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть две версии, как могли появиться аудиозаписи разговора лиц, которые ассоциируют с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.
"Это точно будет какое-то расследование. Существуют две версии: или это прослушка, которая стоит в чьих-то интересах, или это кто-то из собеседников записал на свой собственный телефон... Сколько собеседников было, тот и мог записать, теоретически", - сказал Арахамия.
Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.
Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.
Как сообщалось в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".
Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.
Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".