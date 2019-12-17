Арахамія розповів про ризики блокування роботи ВР до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про ризики блокування роботи Верховної Ради до кінця тижня. Про це повідомив в кулуарах Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"Конкретна спроба заблокувати роботу парламенту до кінця цього тижня… Я вважаю, що це не конструктивно, якщо ми заблокуємо роботу Верховної Ради... Дуже багато важливих законів, в тому числі про вищу освіту, децентралізацію… Є багато законів, які потрібно приймати, а не маніпулювати питанням про землю, якого взагалі сьогодні немає в порядку денному", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення.
Як повідомлялося, через сутичку під ВРУ один учасник акції затриманий, двоє поліцейських госпіталізовані.
Також поліція демонтувала намет активістів під ВР, є нові затримані.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, тисячі людей зібралися у центрі Києві на акцію з вимогою зняти з розгляду всі законопроекти, які дозволяють продаж сільськогосподарської землі. Колони людей пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради України.