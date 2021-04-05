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Арахамія обговорив з головою комітету з озброєння Конгресу США питання військової підтримки України

Арахамія обговорив з головою комітету з озброєння Конгресу США питання військової підтримки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Очільник депутатської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія провів онлайн-зустріч із членом Конгресу США від Демократичної партії США Адамом Смітом. Він очолює Комітет Палати представників США зі збройних сил, а у 2016 році отримав нагороду “Друг України”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу партії.

У спілкуванні також взяв участь голова оборонного комітету парламенту Олександр Завітневич.

Співрозмовники обговорили політичну та військову співпрацю України та США. Зокрема можливість розширення військової підтримки України з боку США, залучення фінансової та технічної допомоги для реформування Повітряних сил ЗСУ.

“Це допоможе покращити технічну базу, озброєння, а також — оновити застаріле військового обладнання”, — заявив Давид Арахамія.

Давид Арахамія наголосив, що партія “Слуга Народу” докладає усіх зусиль для посилення обороноздатності країни.

За допомогою парламентських та позапарламентських ініціатив вдосконалюються оборонні закупівлі, проходить реформа Укроборонпрому та СБУ.

Зі свого боку конгресмен Адам Сміт запевнив у двопартійній підтримці України у військовій сфері. Адже це — один із елементів допомоги США у протистоянні України проти російської агресії.

Представник демократичної партії США наголосив на важливості реформ в оборонній та правоохоронній сферах, а також підтримав курс Президента України у сфері боротьби з корупцією.

Окремо співрозмовники обговорили небезпеки, які можуть з’явитися у зв’язку з будівництвом “Північного потоку-2”.

Давид Арахамія відзначив, що обидві держави вважають цей проект загрозою не лише для України, а й у цілому для Європи. “Треба визначити можливі механізми, які не дадуть Росії завершити проєкт. Варто посилити санкції з боку США та залучити до цього ширше коло партнерів”, — сказав він.

На запрошення голови фракції “Слуга Народу” конгресмен дав попередню згоду відвідати у серпні Україну для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Такий візит стане свідченням дружніх стосунків законодавчих органів України та США, відзначили співрозмовники наприкінці зустрічі.

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