Apple представила новий бюджетний iPhone SE

Смартфон оснащений процесором A13 Bionic, який до цих пір ставився на дорогі моделі iPhone 11 і 11 Pro.

Смартфон буде доступний в трьох кольорах — чорному, білому і червоному. По дизайну він нагадує пристрої з шостого по восьме покоління. Об’єм вбудованої пам’яті — 64, 128 або 256 Гб.

Разом з швидким процесором iPhone SE отримав підтримку двох сім-карт. Екран — 4,7 дюйма. Телефон має широкоугольну 12-мегапіксельну камеру, є можливість перемикатися в портретний режим. Раніше портретний режим в селф-камері був тільки у моделей з підтримкою Face ID.

Основна камера iPhone SE також підтримує функцію Smart HDR, яка вперше з’явилася в iPhone XS, і зйомку відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд схвалив електронні паспорти в додатку “Дія”