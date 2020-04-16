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Apple представила новий бюджетний iPhone SE

Apple представила новий бюджетний iPhone SE

Київ • УНН

 • 20581 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Компанія Apple представила в середу iPhone SE другого покоління. Це перший бюджетний iPhone після моделі SE від 2016 року, передає УНН із посиланням на сайт компанії.

Смартфон оснащений процесором A13 Bionic, який до цих пір ставився на дорогі моделі iPhone 11 і 11 Pro.

Смартфон буде доступний в трьох кольорах — чорному, білому і червоному. По дизайну він нагадує пристрої з шостого по восьме покоління. Об’єм вбудованої пам’яті — 64, 128 або 256 Гб.

Разом з швидким процесором iPhone SE отримав підтримку двох сім-карт. Екран — 4,7 дюйма. Телефон має широкоугольну 12-мегапіксельну камеру, є можливість перемикатися в портретний режим. Раніше портретний режим в селф-камері був тільки у моделей з підтримкою Face ID.

Основна камера iPhone SE також підтримує функцію Smart HDR, яка вперше з’явилася в iPhone XS, і зйомку відео з роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів в секунду.

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