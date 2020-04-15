Уряд схвалив електронні паспорти в додатку "Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку "Дія". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"Уряд схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку "Дія". Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зараз понад 14 тис. українців тестують е-паспорти, а вже зовсім скоро вони будуть доступні кожному у мобільному застосунку "Дія".
В Мінцифрі зазначається, що паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї.
"В умовах карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція. А також на пошті, під час отримання посилок, листів та під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття", - зазначається в повідомленні.
По завершенні карантину ви також зможете активно користуватися е-паспортами:
• під час поїздок залізничним або повітряним транспортом
• під час медичного обслуговування та банківських операцій
• під час отримання адміністративних послуг
"До речі, Україна – перша у світі держава, де можливо користуватися цифровим паспортом і водночас не пред’являти паперового чи пластикового аналогу", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, наразі користувачами застосунку "Дія" є вже понад 2,1 млн українців.
Нагадаємо, українцям представили варіанти дизайну е-паспорта.