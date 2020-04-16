Apple представила новый бюджетный iPhone SE
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Компания Apple представила в среду iPhone SE второго поколения. Это первый бюджетный iPhone после модели SE с 2016 года, передает УНН со ссылкой на сайт компании.
Смартфон оснащен процессором A13 Bionic, который до сих пор ставился на дорогие модели iPhone 11 и 11 Pro.
Смартфон будет доступен в трех цветах — черном, белом и красном. По дизайну он напоминает устройства с шестого по восьмое поколение. Объем встроенной памяти — 64, 128 или 256 Гб.
Вместе с быстрым процессором iPhone SE получил поддержку двух сим-карт. Экран — 4,7 дюйма. Телефон имеет широкоугольную 12-мегапиксельную камеру, возможность переключаться в портретный режим. Ранее портретный режим в селф-камере был только у моделей с поддержкой Face ID.
Основная камера iPhone SE также поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone XS, и съемку видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду.
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