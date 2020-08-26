Антирасистські протести у США: комендантська година у Кеноші діятиме щонайменше до 30 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Комендантська година діятиме в місті Кеноша (штат Вісконсін) до неділі в зв’язку з заворушеннями. Про це заявив в середу окружний шериф Девід Бет на прес-конференції, передає УНН.
“Ми плануємо, що комендантська година буде до неділі. Це може змінитися”, — сказав він. Бет пояснив, що комендантська година розпочинатиметься з 19:00. Шериф не виключив, що така міра буде діяти і після неділі.
Шеф поліції міста Деніел Міскініс зазначив, що в ніч на середу в Кеноші під час заворушень мали місце підпали, випадки вандалізму і мародерства.
Заворушення в Кеноші почалися, після того як 23 серпня поліцейський кілька разів вистрілив в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку. У місто були направлені підрозділи Національної гвардії штату Вісконсін, для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.
У ніч на середу 17-річний американець під час заворушень в Кеноші застрелив двох людей. Він уже затриманий.