Антирасистські протести у США: затримано підлітка, якого підозрюють у вбивстві двох осіб на протесті у Кеноші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Підліток, підозрюваний у стрільбі, яка призвела до смерті двох людей в місті Кеноша (штат Вісконсін), затриманий в США. Як повідомив в середу на своєму сайті портал The Daily Beast з посиланням на судові матеріали, йому пред’явлені звинувачення в навмисному вбивстві, передає УНН.
За даними порталу, 17-річний обвинувачений на ім’я Кайл Ріттенхаус був затриманий в сусідньому з Вісконсіна штаті Іллінойс. Згідно зі звинуваченням, побіжний підліток “втік з Вісконсіна в спробі сховатися від правосуддя”.
Як зазначає портал, на сторінці Ріттенхаус в соціальній мережі Facebook, доступ до якої тимчасово обмежений, розміщені гасла на підтримку руху, що виступає за те, щоб атаки на поліцейських розглядалися в суді як злочини на ґрунті ненависті. Крім того, за інформацією The Daily Beast, підліток публікував фотографії, на яких він зображений тримаючи в руках напівавтоматичну гвинтівку типу AR-15, з якої він, імовірно, вів стрілянину минулої ночі.
В ході заворушень минулої ночі в місті Кеноша щонайменше двоє людей загинули, ще один отримав поранення, повідомила в середу газета Milwaukee Journal Sentinel з посиланням на окружного шерифа Девіда Бета. За його словами, співробітникам місцевої поліції в розслідуванні вбивств сприяють агенти ФБР. Він додав, що минулої ночі в боротьбі з заворушеннями в Кеноші були задіяні 250 поліцейських і 250 національних гвардійців.
Масові заворушення почалися в Кеноші після того, як 23 серпня поліцейські кілька разів вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку. Учасники заворушень вибили двері в будівлі місцевого суду, підпалили кілька машин, пошкодили систему освітлення міських вулиць. У місто були направлені підрозділи Національної гвардії штату Вісконсін, для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.