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Антирасистские протесты в США: задержан подросток, подозреваемый в убийстве двух человек на протесте в Кеноше

Киев • УНН

 • 33993 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Подросток, подозреваемый в стрельбе, повлекшей смерть двух человек в городе Кеноша (штат Висконсин), задержан в США. Как сообщил в среду на своем сайте портал The Daily Beast со ссылкой на судебные материалы, ему предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве, передает УНН.

Антирасистские протесты в США: задержан подросток, подозреваемый в убийстве двух человек на протесте в Кеноше

По данным портала, 17-летний обвиняемый по имени Кайл Риттенхаус был задержан в соседнем с Висконсином штате Иллинойс. Согласно обвинению, беглый подросток “бежал из Висконсина в попытке скрыться от правосудия”.

Как отмечает портал, на странице Риттенхауса в социальной сети Facebook, доступ к которой временно ограничен, размещены лозунги в поддержку движения, выступающего за то, чтобы атаки на полицейских рассматривались в суде как преступления на почве ненависти. Кроме того, по информации The Daily Beast, подросток публиковал фотографии, на которых он запечатлен держащим в руках полуавтоматическую винтовку типа AR-15, из которой он, предположительно, вел стрельбу минувшей ночью.

В ходе беспорядков минувшей ночью в городе Кеноша по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранение, сообщила в среду газета Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на окружного шерифа Дэвида Бета. По его словам, сотрудникам местной полиции в расследовании убийств оказывают содействие агенты ФБР. Он добавил, что прошлой ночью в борьбе с беспорядками в Кеноше были задействованы 250 полицейских и 250 национальных гвардейцев.

Массовые беспорядки начались в Кеноше после того, как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Участники беспорядков выбили двери в здании местного суда, подожгли несколько машин, повредили систему освещения городских улиц. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

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