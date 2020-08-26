Антирасистские протесты в США: комендантский час в Кеноше будет действовать по меньшей мере до 30 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Комендантский час будет действовать в городе Кеноша (штат Висконсин) до воскресенья в связи с беспорядками. Об этом заявил в среду окружной шериф Дэвид Бет на пресс-конференции, передает УНН.
“Мы планируем, что комендантский час будет до воскресенья. Это может измениться”, — сказал он. Бет пояснил, что комендантский час будет начинаться с 19:00. Шериф не исключил, что такая мера будет действовать и после воскресенья.
Шеф полиции города Дэниел Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.
Беспорядки в Кеноше начались, после того как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.
В ночь на среду 17-летний американец во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он уже задержан.