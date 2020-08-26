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Антирасистские протесты в США: комендантский час в Кеноше будет действовать по меньшей мере до 30 августа

Киев • УНН

 • 16788 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Комендантский час будет действовать в городе Кеноша (штат Висконсин) до воскресенья в связи с беспорядками. Об этом заявил в среду окружной шериф Дэвид Бет на пресс-конференции, передает УНН.

Антирасистские протесты в США: комендантский час в Кеноше будет действовать по меньшей мере до 30 августа

“Мы планируем, что комендантский час будет до воскресенья. Это может измениться”, — сказал он. Бет пояснил, что комендантский час будет начинаться с 19:00. Шериф не исключил, что такая мера будет действовать и после воскресенья.

Шеф полиции города Дэниел Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.

Беспорядки в Кеноше начались, после того как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний американец во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек. Он уже задержан.

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