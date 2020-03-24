Антимонопольний комітет закликали звернути увагу на зростання цін на продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Антимонопольний комітет має звернути увагу на проблему зростання цін на продукти. Про це сказав міський голова Києва Віталій Кличко у вівторок під час брифінгу, передає УНН.
"Ми розуміємо, який ажіотаж на продукти харчування відбувається в місті і в країні у зв'язку з обмежувальними заходами. Люди схвильовані. І йдуть до супермаркетів запасатися продуктами першої необхідності. А окремі торговельні мережі користуються цим для заробітків!" - сказав мер.
З його слів, міська влада не має повноважень регулювати ціни.
"Я звертаюся до Антимонопольного комітету звернути увагу на цю проблему і втрутитися в ситуацію. А власників торговельних мереж закликаю: не підіймайте ціни необгрунтовано! Є бізнес, а є мародерство! Сьогодні складно всім, і не треба наживатися на людях у такий складний для країни час!" - додав Кличко.
Нагадаємо, втрати бюджету Києва від карантину у зв’язку із пандемією коронавірусу можуть становити мільярд гривень.