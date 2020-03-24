Київ може втратити мільярд гривень через боротьбу з коронавірусом - мер

ukru
20 березня, 16:58 • 75590 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148645 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 246020 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247997 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246650 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230388 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199958 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185862 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146120 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150219 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264689 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78381 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 31699 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 29761 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20:08 • 17614 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 246016 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247993 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246646 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230386 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199956 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 78381 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25813 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140084 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153717 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113098 перегляди
Актуальне
Київ може втратити мільярд гривень через боротьбу з коронавірусом - мер

Київ може втратити мільярд гривень через боротьбу з коронавірусом - мер

Київ • УНН

 • 17394 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Втрати бюджету Києва від карантину у зв’язку із пандемією коронавірусу можуть становити мільярд гривень. Про це сказав київський міський голова Віталій Кличко в ефірі ток-шоу “Свобода слова” передає УНН.

“Ми готуємося. Робимо всі необхідні розрахунки, аби пройти цей період із мінімальними втратами. Попередні розрахунки вказують на те, що втрати для столиці сягнуть одного мільярда гривень. Не виключаю, що ця цифра може збільшуватися в разі загострення ситуації, — наголосив Кличко. — Ми також залежні в цій ситуації від світової економіки. Вона має великий влив і на столицю, і Україну в цілому. В нас є три варіанти розвитку подій. Сподіваюся, що найгірший не справдиться. Ця криза вже вдарила по бюджету Києва”, — сказав Кличко.

Мер столиці зазначив, що нині в Києві сформовано два штаби. Один розробляє і втілює стратегію боротьби з вірусом Covid-19. Другий штаб вивчає можливості, як мінімізувати втрати для бюджету міста та підприємств, що працюють у столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус у Києві: Кличко пояснив різницю у кількості захворілих від МОЗ та КМДА

Також мер нагадав, що запропонував уряду рішення, яке допоможе зменшити вартість комунальних послуг для населення.

“Ми звернулися до уряду щодо скасування ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг. Це зменшить фінансове навантаження на українців”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, Кличко пригрозив киянам штрафами за відвідування дитячих майданчиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.40
Bitcoin
$84,487.50
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.42
Ethereum
$1,991.48