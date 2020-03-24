Київ може втратити мільярд гривень через боротьбу з коронавірусом - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Втрати бюджету Києва від карантину у зв’язку із пандемією коронавірусу можуть становити мільярд гривень. Про це сказав київський міський голова Віталій Кличко в ефірі ток-шоу “Свобода слова” передає УНН.
“Ми готуємося. Робимо всі необхідні розрахунки, аби пройти цей період із мінімальними втратами. Попередні розрахунки вказують на те, що втрати для столиці сягнуть одного мільярда гривень. Не виключаю, що ця цифра може збільшуватися в разі загострення ситуації, — наголосив Кличко. — Ми також залежні в цій ситуації від світової економіки. Вона має великий влив і на столицю, і Україну в цілому. В нас є три варіанти розвитку подій. Сподіваюся, що найгірший не справдиться. Ця криза вже вдарила по бюджету Києва”, — сказав Кличко.
Мер столиці зазначив, що нині в Києві сформовано два штаби. Один розробляє і втілює стратегію боротьби з вірусом Covid-19. Другий штаб вивчає можливості, як мінімізувати втрати для бюджету міста та підприємств, що працюють у столиці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус у Києві: Кличко пояснив різницю у кількості захворілих від МОЗ та КМДА
Також мер нагадав, що запропонував уряду рішення, яке допоможе зменшити вартість комунальних послуг для населення.
“Ми звернулися до уряду щодо скасування ПДВ на вартість житлово-комунальних послуг. Це зменшить фінансове навантаження на українців”, — зазначив Кличко.
Нагадаємо, Кличко пригрозив киянам штрафами за відвідування дитячих майданчиків.