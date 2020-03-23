Коронавірус у Києві: Кличко пояснив різницю у кількості захворілих від МОЗ та КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу пояснив, чому дані КМДА щодо кількості хворих на коронавірус у Києві відрізняються від цифр, наданих МОЗ, передає кореспондент УНН.
"Ми отримуємо інформацію від державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України”, куди ми відправляємо тести на підтвердження чи спростування діагнозу. Результати лабораторних досліджень надходять нам щодоби. Усі цифри ми оприлюднюємо і на сьогодні маємо підтверджених 24 випадки. Можливо, МОЗ надає цифри з усіх регіонів, десь не зовсім коректно підрахували", — сказав Кличко.
Він також зазначив, що у КМДА створили штаб для упередження захворювання, що працює цілодобово.
Нагадаємо, зі слів Кличка, в столиці на сьогодні зареєстровано вже 24 хворих на коронавірус.
Водночас, за даними МОЗ, у Києві зареєстровано 29 таких випадків.