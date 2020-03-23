Коронавирус в Киеве: Кличко объяснил разницу в количестве заболевших от Минздрава и КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга объяснил, почему данные КГГА по количеству больных коронавирусом в Киеве отличаются от цифр, предоставленных Минздравом, передает корреспондент УНН.
"Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", куда мы отправляем тесты на подтверждение или опровержение диагноза. Результаты лабораторных исследований поступают нам за сутки. Все цифры мы публикуем и на сегодня имеем подтвержденных 24 случая. Возможно, Минздрав предоставляет цифры со всех регионов, где не совсем корректно подсчитали", - сказал Кличко.
Он также отметил, что в КГГА создали штаб для предотвращения заболевания, который работает круглосуточно.
Напомним, по словам Кличко, в столице на сегодня зарегистрировано уже 24 больных коронавирусом.
В то же время, по данным Минздрава, в Киеве зарегистрировано 29 таких случаев.