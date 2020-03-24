Киев может потерять миллиард гривен из-за борьбы с коронавирусом - мэр

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100307 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103455 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105504 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104496 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113145 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100808 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105278 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106650 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131566 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев может потерять миллиард гривен из-за борьбы с коронавирусом - мэр

Киев может потерять миллиард гривен из-за борьбы с коронавирусом - мэр

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Потери бюджета Киева от карантина в связи с пандемией коронавируса могут составить миллиард гривен. Об этом сказал мер Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу “Свобода слова” передает УНН.

“Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации, — отметил Кличко. — Мы также зависимы в этой ситуации от мировой экономики. Она имеет большое влияние и на столицу, и Украина в целом. У нас есть три варианта развития событий. Надеюсь, что самое плачевное не сбудется. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева”, — сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что сейчас в Киеве сформировано два штаба. Один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с вирусом Covid-19. Второй штаб изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.

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Также мэр напомнил, что предложил правительству решение, которое поможет уменьшить стоимость коммунальных услуг для населения.

“Мы обратились к правительству относительно отмены НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это уменьшит финансовую нагрузку на украинцев”, — отметил Кличко.

Напомним, Кличко пригрозил киевлянам штрафами за посещение детских площадок.

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