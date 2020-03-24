Антимонопольный комитет призвали обратить внимание на рост цен на продукты

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97866 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102816 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104894 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103955 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112415 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100586 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105111 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106601 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131536 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130444 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Антимонопольный комитет призвали обратить внимание на рост цен на продукты

Антимонопольный комитет призвали обратить внимание на рост цен на продукты

Киев  •  УНН

 • 12749 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Антимонопольный комитет должен обратить внимание на проблему роста цен на продукты. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во вторник во время брифинга, передает УНН.

"Мы понимаем, какой ажиотаж на продукты питания происходит в городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди взволнованы. И идут в супермаркеты запасаться продуктами первой необходимости. А отдельные торговые сети пользуются этим для заработков!" - сказал мэр.

По его словам, городские власти не имеют полномочий регулировать цены.

"Я обращаюсь в комитет обратить внимание на эту проблему и вмешаться в ситуацию. А владельцев торговых сетей призываю: не поднимайте цены необоснованно! Есть бизнес, а есть мародерство! Сегодня сложно всем, и не надо наживаться на людях в такое сложное для страны время!" - добавил Кличко.

Напомним, потери бюджета Киева от карантина в связи с пандемией коронавируса могут составлять миллиард гривен.

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