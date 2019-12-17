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Антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі експосадовця ДПЗКУ

Антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі експосадовця ДПЗКУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав дослідження доказів у справі стосовно колишнього посадовця ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, який підозрюється у завданні понад 60 млн дол збитків підприємству. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“На судовому засіданні розпочато дослідження доказів, наданих прокурором, та досліджено 1 том матеріалів”, — йдеться в повідомленні.

Також, наступне засідання відбудеться 14 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2019 року суд обрав запобіжний захід ексраднику голови правління ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн 344 тис. 700 гривень.

Нагадаємо, за даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол.

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