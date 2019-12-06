ВАКС продовжив арешт екс-голові правління ДПЗКУ та зменшив розмір застави
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив арешт та зменшив розмір застави ексраднику голови правління ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, який підозрюється у завданні понад 60 млн дол збитків підприємству. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС у Facebook.
“У четвер, 5 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду продовжила запобіжний захід ексраднику голови правління ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а також зменшила розмір застави до 1 млн 152 тис 600 гривень”, — йдеться в повідомленні.
Як нагадує ВАКС, 10 жовтня 2019 року суд обрав запобіжний захід ексраднику голови правління ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України” у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн 344 тис. 700 гривень.
Також, після обрання запобіжного заходу судді розпочали слухати справу по суті та перейшли до дослідження доказів.
“Наступне судове засідання відбудеться 17 грудня о 10:00”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера та посадовці ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання було поставлено в Саудівську Аравію. Постачання відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі понад 60 млн дол.