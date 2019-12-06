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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 2002 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103274 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74467 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103335 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116080 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146453 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147323 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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ВАКС продлил арест экс-председателю правления ГПЗКУ и уменьшил размер залога

ВАКС продлил арест экс-председателю правления ГПЗКУ и уменьшил размер залога

Киев  •  УНН

 • 9729 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил арест и уменьшил размер залога экс-советнику председателя правления ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины”, который подозревается в нанесении более 60 млн долл убытков предприятию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

“В четверг, 5 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продолжила мера пресечения экс-советнику председателя правления ПАО „Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а также уменьшила размер залога до 1 млн 152 тыс 600 гривен”, — говорится в сообщении.

Как напоминает ВАКС, 10 октября 2019 года суд избрал меру пресечения экс-советнику председателя правления ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 344 тыс. 700 гривен.

Также, после избрания меры пресечения судьи начали слушать дело по существу и перешли к исследованию доказательств.

“Следующее судебное заседание состоится 17 декабря в 10:00”, — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставленно в Саудовскую Аравию. Поставка происходило на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл.

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