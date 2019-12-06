ВАКС продлил арест экс-председателю правления ГПЗКУ и уменьшил размер залога

“В четверг, 5 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда продолжила мера пресечения экс-советнику председателя правления ПАО „Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а также уменьшила размер залога до 1 млн 152 тыс 600 гривен”, — говорится в сообщении.

Как напоминает ВАКС, 10 октября 2019 года суд избрал меру пресечения экс-советнику председателя правления ПАО “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 344 тыс. 700 гривен.

Также, после избрания меры пресечения судьи начали слушать дело по существу и перешли к исследованию доказательств.

“Следующее судебное заседание состоится 17 декабря в 10:00”, — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, по ряду субъектов хозяйствования было поставленно в Саудовскую Аравию. Поставка происходило на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долл.