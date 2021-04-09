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Антарктида стає ближчою: на станції "Академік Вернадському" запрацював безлімітний інтернет

Антарктида стає ближчою: на станції "Академік Вернадському" запрацював безлімітний інтернет

Київ • УНН

 • 19690 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На українській антарктичній станції “Академік Вернадський” запрацював безлімітний інтернет. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

Цитата

“Українські полярники нарешті отримали безлімітний за кількістю трафіку Інтернет. Антену General Dynamics діаметром 2,4 м встановили та запустили на станції „Академік Вернадський“ сьогодні, 9 квітня”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що апаратура здолала довгий шлях, ускладнений, як і вся логістика, ковідним карантином та іншими обмеженнями, але нарешті дісталася найвіддаленішої точки планети, де працюють українці.

Обладнання також підвищило швидкість підключення до мережі Інтернет та збільшило швидкість передачі даних в мережу у 8 разів: з 500 kb/s до 4 Mb/s.

Зазначається,що до цього загальний обсяг трафіку на місяць був 30 GB. А 3 роки тому полярники взагалі не мали нормального зв’язку зі світом: лише раз на тиждень можна було надсилати та отримувати текстові повідомлення.

“Тепер же учасники експедицій матимуть необмежений зв’язок з „великою землею“ та насамперед своїми рідними. І звісно зніматимуть для вас більше класних відео про Антарктиду та свою роботу”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

24 березня, на станцію “Академік Вернадський” вирушила 26-та річна Українська антарктична експедиція (УАЕ) — її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.

Оскільки на “Вернадському” триває масштабна модернізація, то троє фахівців — дизеліст, системний механік та сисадмін — поїхали в експедицію на місяць раніше, щоб долучитися до встановлення та налаштування нового обладнання, з яким їм доведеться працювати.

Більша ж частина експедиції вирушила до Антарктиди з аеропорту “Бориспіль”. Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає 2-тижневий карантин. Відтак кораблем вони мають дістатися станції.

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