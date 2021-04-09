Антарктида становится ближе: на станции "Академик Вернадский" заработал безлимитный интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" заработал безлимитный интернет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.
Цитата
"Украинские полярники наконец получили безлимитный по количеству трафика Интернет. Антенну General Dynamics диаметром 2,4 м установили и запустили на станции "Академик Вернадский" сегодня, 9 апреля", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что аппаратура преодолела долгий путь, осложненный, как и вся логистика, ковидним карантином и другими ограничениями, но наконец досталась до самой отдаленной точки планеты, где работают украинцы.
Оборудование также повысило скорость подключения к сети Интернет и увеличило скорость передачи данных в сеть в 8 раз: с 500 kb/s до 4 Mb/s.
Отмечается, что к этому общий объем трафика в месяц был 30 GB. А 3 года назад полярники вообще не имели нормальной связи с миром: только раз в неделю можно было отправлять и получать текстовые сообщения.
"Теперь же участники экспедиций будут иметь неограниченную связь с "большой землей" и прежде всего своими родными. И конечно снимать для вас больше классных видео об Антарктиде и своей работе", - отмечается в сообщении.
Дополнение
24 марта, на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-летняя Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) - ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.
Поскольку на "Вернадском" продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов - дизелист, системный механик и сисадмин - поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.
Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Поэтому кораблем они будут добираться к станции.