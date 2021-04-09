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Антарктида становится ближе: на станции "Академик Вернадский" заработал безлимитный интернет

Антарктида становится ближе: на станции "Академик Вернадский" заработал безлимитный интернет

Киев  •  УНН

 • 19686 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" заработал безлимитный интернет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Цитата

"Украинские полярники наконец получили безлимитный по количеству трафика Интернет. Антенну General Dynamics диаметром 2,4 м установили и запустили на станции "Академик Вернадский" сегодня, 9 апреля", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что аппаратура преодолела долгий путь, осложненный, как и вся логистика, ковидним карантином и другими ограничениями, но наконец досталась до самой отдаленной точки планеты, где работают украинцы.

Оборудование также повысило скорость подключения к сети Интернет и увеличило скорость передачи данных в сеть в 8 раз: с 500 kb/s до 4 Mb/s.

Отмечается, что к этому общий объем трафика в месяц был 30 GB. А 3 года назад полярники вообще не имели нормальной связи с миром: только раз в неделю можно было отправлять и получать текстовые сообщения.

"Теперь же участники экспедиций будут иметь неограниченную связь с "большой землей" и прежде всего своими родными. И конечно снимать для вас больше классных видео об Антарктиде и своей работе", - отмечается в сообщении.

Дополнение

24 марта, на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-летняя Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) - ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.

Поскольку на "Вернадском" продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов - дизелист, системный механик и сисадмин - поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.

Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Поэтому кораблем они будут добираться к станции.

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