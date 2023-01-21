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Анкара скасувала візит міністра Швеції через антитурецькі протести

Київ • УНН

 • 1155150 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністр національно оборони Німеччини Хулусі Акар повідомив, що Анкара скасувала візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона до країни 27 січня, назвавши його "безглуздим". Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu Agency.

Анкара скасувала візит міністра Швеції через антитурецькі протести

Деталі

У бесіді з журналістами за підсумками засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині турецький міністр привернув увагу до антитурецьких акцій прихильників терористичної організації YPG, сирійського крила PKK, у Швейції та до провокацій зі спаленням копії Корану.

"У цій ситуації Анкара прийняла рішення скасувати візит шведського міністра", - повідомив Акар.

За його словами, Туреччина вважає неприпустимою позицію влади Швеції, яка ігнорує подібні злочинні дії. Він наголосив, що Анкара очікує від Стокгольма вжиття заходів та конкретних кроків у цьому напрямі.

Додамо

Міністерство оборони Швеції дало шведсько-данському політику Расмусу Палудану з ультраправої партії Stram Kurs (Жорстка лінія) дозвіл на проведення мітингу в суботу, під час якого він заявив, що збирається "спалити Коран", священну книгу ісламу. За словами організаторів, очікується, що близько 500-600 людей зберуться, щоб протестувати проти заявки Швеції на вступ до НАТО та продемонструвати підтримку курдам.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив у п'ятницю, що Швеція поважає свободу слова.  Протурецькі та прокурдські групи також планували влаштувати демонстрації у шведській столиці.

У п'ятницю Анкара викликала шведського посла в п’ятницю, щоб засудити протести, заявивши, що мітинги прокурдських груп, пов’язаних з Робітничою партією Курдистану (РПК), будуть порушенням спільного меморандуму, підписаного між Туреччиною, Швецією та Фінляндією, який запобігає турецькому вето на вступ північних країн до НАТО в червні.

Нагадаємо

Лідер ультраправих шведських демократів звинуватив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в "ісламістській диктатурі".

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