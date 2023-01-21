Анкара отменила визит министра Швеции из-за антитурецких протестов

Детали

В беседе с журналистами по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии турецкий министр привлек внимание к антитурецким акциям сторонников террористической организации YPG, сирийского крыла PKK, в Швейции и к провокациям с сожжением копии Корана.

"В этой ситуации Анкара приняла решение отменить визит шведского министра", - сообщил Акар.

По его словам, Турция считает недопустимой позицию властей Швеции, которые игнорируют подобные преступные действия. Он подчеркнул, что Анкара ожидает от Стокгольма принятия мер и конкретных шагов в этом направлении.

Добавим

Министерство обороны Швеции дало шведско-датскому политику Расмусу Палудану из ультраправой партии Stram Kurs (Жесткая линия) разрешение на проведение митинга в субботу, во время которого он заявил, что собирается "сжечь Коран", священную книгу ислама. По словам организаторов, ожидается, что около 500-600 человек соберутся, чтобы протестовать против заявки Швеции на вступление в НАТО и продемонстрировать поддержку курдам.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём заявил в пятницу, что Швеция уважает свободу слова. Протурецкие и прокурдские группы также планировали устроить демонстрации в шведской столице.

В пятницу Анкара вызвала шведского посла в п’пятницу, чтобы осудить протесты, заявив, что митинги прокурдских групп, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), будут нарушением совместного меморандума, подписанного между Турцией, Швецией и Финляндией, который предотвращает турецкое вето на вступление северных стран в НАТО в июне.

Напомним

Лидер ультраправых шведских демократов обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в "исламистской диктатуре".