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Шведський ультраправий лідер назвав Ердогана "ісламістським диктатором"

Київ • УНН

 • 457064 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Лідер ультраправих шведських демократів звинуватив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в "ісламістській диктатурі". Анкара, як і раніше, заперечує схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО. Про це пише AFP, інформує УНН.

Шведський ультраправий лідер назвав Ердогана "ісламістським диктатором"

Деталі

Джиммі Акессон, чия партія зараз підтримує шведський уряд, зробив коментарі в інтерв'ю газеті Dagens Nyheter, опублікованому в середу.

"Існують обмеження на те, як далеко країна може зайти, щоб утихомирити Туреччину, щоб забезпечити собі членство в НАТО… бо ми маємо справу, зрештою, з антидемократичною системою та диктатором", - сказав Акессон газеті.

Акессона також запитали, чи можна назвати демократично обраним президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, який пишається тим, що за 20 років свого правління жодного разу не програв жодного загальнонаціонального вибору.

"Я партійний лідер антиісламської партії, і маю тверді погляди на такого ісламістського диктатора, як Ердоган. Так, він обирається народом. Але в цьому сенсі путін також", - сказав Акессон.

Шведські демократи, які виступають проти імміграції, стали другою за величиною партією країни на загальних виборах у вересні, набравши 20,54 відсотка голосів. Їхня підтримка має вирішальне значення для підтримки правого коаліційного уряду прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона.

Умови Туреччини

Туреччина та Угорщина – єдині дві країни, які ще не ратифікували членство Швеції до НАТО.

Анкара хоче, щоб Стокгольм розправився з активістами, близькими до забороненої Робочої партії Курдистану (РПК), перш ніж вона схвалить прагнення Швеції до НАТО.

Коментарі Акессона пролунали за тиждень після того, як прокурдські активісти повісили за ноги опудало Ердогана біля мерії Стокгольма. Експозиція мала нагадати про долю італійського диктатора Беніто Муссоліні, чиє тіло було повішене після того, як його було застрелено 1945 року.

І турецький, і шведський уряди засудили цей акт, але це викликало у Швеції дискусію про необхідність не жертвувати свободою вираження думок.

Наприкінці червня Туреччина та Швеція підписали меморандум про взаєморозуміння, відкривши шлях до початку процесу членства. Але Анкара заявляє, що її вимоги залишаються невиконаними, зокрема щодо екстрадиції турецьких громадян. Туреччина хоче притягнути їх до відповідальності за «тероризм».

Шведський уряд підкреслив, що останнє слово у цих справах належить шведській судовій системі та що суди незалежні.

У суботу радник Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калин заявив журналістам, що країна "не в змозі" ратифікувати членство Швеції в НАТО.

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