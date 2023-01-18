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Шведский ультраправый лидер назвал Эрдогана "исламистским диктатором"

Киев • УНН

 • 457064 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Лидер ультраправых шведских демократов обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в "исламистской диктатуре". Анкара по-прежнему отрицает одобрение заявки Стокгольма на членство в НАТО. Об этом пишет AFP, информирует УНН.

Шведский ультраправый лидер назвал Эрдогана "исламистским диктатором"

Детали

Джимми Акессон, чья партия сейчас поддерживает шведское правительство, сделал комментарии в интервью газете Dagens Nyheter, опубликованном в среду.

"Существуют ограничения на то, как далеко страна может зайти, чтобы усмирить Турцию, чтобы обеспечить себе членство в НАТО… потому что мы имеем дело, в конце концов, с антидемократической системой и диктатором", - сказал Акессон газете.

Акессона также спросили, можно ли назвать демократически избранным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который гордится тем, что за 20 лет своего правления ни разу не проиграл ни одного общенационального выбора.

"Я партийный лидер антиисламской партии, и имею твердые взгляды на такого исламистского диктатора, как Эрдоган. Да, он избирается народом. Но в этом смысле путин также", - сказал Акессон.

Шведские демократы, выступающие против иммиграции, стали второй по величине партией страны на всеобщих выборах в сентябре, набрав 20,54 процента голосов. Их поддержка имеет решающее значение для поддержки правого коалиционного правительства премьер-министра Ульфа Кристерссона.

Условия Турции

Турция и Венгрия – единственные две страны, которые еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО.

Анкара хочет, чтобы Стокгольм расправился с активистами, близкими к запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), прежде чем она одобрит стремление Швеции в НАТО.

Комментарии Акессона прозвучали через неделю после того, как прокурдские активисты повесили за ноги чучело Эрдогана возле мэрии Стокгольма. Экспозиция должна была напомнить о судьбе итальянского диктатора Бенито Муссолини, чье тело было повешено после того, как он был застрелен в 1945 году.

И турецкое, и шведское правительства осудили этот акт, но это вызвало в Швеции дискуссию о необходимости не жертвовать свободой выражения мнений.

В конце июня Турция и Швеция подписали меморандум о взаимопонимании, открыв путь к началу процесса членства. Но Анкара заявляет, что ее требования остаются невыполненными, в частности по экстрадиции турецких граждан. Турция хочет привлечь их к ответственности за «терроризм».

Шведское правительство подчеркнуло, что последнее слово в этих делах принадлежит шведской судебной системе и что суды независимы.

В субботу советник Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын заявил журналистам, что страна "не в состоянии" ратифицировать членство Швеции в НАТО.

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