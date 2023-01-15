Анкара "не в змозі" ратифікувати членство Швеції в НАТО - помічник Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Туреччина заявила, що "не в змозі" ратифікувати членство Швеції в НАТО. Про це пише Anadolu, інформує УНН.
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"Ми не в змозі відправити закон (про ратифікацію) до парламенту", - заявив журналістам радник президента Реджепа Тайіпа Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калин.
"В принципі ми хотіли б бачити їх (Швецію та Фінляндію) в НАТО", - сказав Калин. "Вони кажуть, що їм потрібно трохи більше часу. Ми сказали їм: "Ви повинні виконати ці умови", маючи на увазі, що вони мають надіслати серйозний сигнал РПК (терористична група - ред.)".
Деталі
Анкара визнає відданість Швеції та Фінляндії зміні антитерористичного законодавства відповідно до угоди, підписаної між трьома країнами на саміті НАТО в червні минулого року, додав він.
"Стокгольм повністю відданий реалізації угоди, підписаної минулого року в Мадриді, але країні потрібно ще шість місяців, щоб написати нові закони, які б дозволили судовій системі застосовувати нові визначення тероризму".
Калин також згадав про війну в Україні.
Він захищав рішення Анкари не приєднуватися до західних санкцій щодо росії, вказавши на угоду із зерном та обмін полоненими як на успіх її ролі як посередника.
"Такі локальні моменти деескалації допомогли б покласти край війні. Якщо метою санкцій було змінити поведінку росії і покласти край війні, я не думаю, що це було досягнуто", - зазначив він.
Раніше
Швеція та її скандинавський сусід Фінляндія відмовилися від десятиліть військового неприєднання та подали заявку на вступ до західного оборонного альянсу у відповідь на вторгнення росії в Україну минулого року.
Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами НАТО, які досі не ратифікували заявки шляхом голосування у парламенті.
Анкара стверджує, що Швеція, зокрема, не виконала низку зобов'язань, взятих обома країнами на саміті НАТО у червні.