Анкара "не в состоянии" ратифицировать членство Швеции в НАТО - помощник Эрдогана

Цитата

"Мы не в состоянии отправить закон (о ратификации) в парламент", - заявил журналистам советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын.

"В принципе мы хотели бы видеть их (Швецию и Финляндию) в НАТО", - сказал Калын. "Они говорят, что им нужно немного больше времени. Мы сказали им: "Вы должны выполнить эти условия", имея в виду, что они должны послать серьезный сигнал РПК (террористическая группа - ред.)"

Детали

Анкара признает приверженность Швеции и Финляндии изменению антитеррористического законодательства в соответствии с соглашением, подписанным между тремя странами на саммите НАТО в июне прошлого года, добавил он.

"Стокгольм полностью привержен реализации соглашения, подписанного в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые бы позволили судебной системе применять новые определения терроризма".

Калын также упомянул о войне в Украине.

Он защищал решение Анкары не присоединяться к западным санкциям в отношении россии, указав на сделку с зерном и обмен пленными как на успех ее роли как посредника.

"Такие локальные моменты деэскалации помогли бы положить конец войне. Если целью санкций было изменить поведение россии и положить конец войне, я не думаю, что это было достигнуто", - отметил он.

Ранее

Швеция и ее скандинавский сосед Финляндия отказались от десятилетий военного неприсоединения и подали заявку на вступление в западный оборонный альянс в ответ на вторжение россии в Украину в прошлом году.

Турция и Венгрия остаются единственными членами НАТО, которые до сих пор не ратифицировали заявки путем голосования в парламенте.

Анкара утверждает, что Швеция, в частности, не выполнила ряд обязательств, взятых обеими странами на саммите НАТО в июне.