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The Guardian

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Анджеліна Джолі знялася з роєм бджіл, щоб привернути увагу до їх захисту

Київ • УНН

 • 31572 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Американська актриса Анджеліна Джолі провела фотосесію з роєм бджіл для журналу National Geographic. Цим вона хоче привернути увагу до проблеми зникнення комах і необхідності їх захисту, інформує УНН.

Анджеліна Джолі знялася з роєм бджіл, щоб привернути увагу до їх захисту

Цитата

"Всі на знімальному майданчику, крім Анджеліни, повинні були знаходитися в захисних костюмах. Було потрібно, щоб було тихо і досить темно, щоб бджоли заспокоїлися. Анджеліна стояла зовсім нерухомо, покрита бджолами, протягом 18 хвилин без єдиного укусу", - розповів журналу один з організаторів зйомки.

Деталі

Щоб комахи повзли по актрисі в потрібному напрямку, її тіло намазали спеціальними феромонами.

"Було просто приємно знаходитися в контакті з такими прекрасними істотами. Звичайно, був гул. Ви повинні залишатися нерухомим і перебувати тут і зараз, що для мене нелегко. Я думаю, це тому, що ці істоти іноді здаються небезпечними і жалять. Але ми ділимо цю планету. Ми впливаємо один на одного. Так це і повинно було виглядати, і для мене стало великою честю і великим щастям отримати такий досвід ", - розповіла сама Джолі.

Контекст

Нещодавно Джолі стала курирувати п'ятирічну програму ЮНЕСКО "Жінки для бджіл" спільно з французьким косметичним будинком Guerlain. Останній заявив, що виділив 2 млн доларів на навчання і підтримку 50 жінок-підприємців, які працюють в бджільництві в 25 заповідниках по всьому світу.

За даними Guerlain, до 2025 року жінки побудують 2,5 тис. вуликів і врятують 125 млн бджіл. У цьому році навчання пройдуть учасниці з Болгарії, Камбоджі, Китаю, Ефіопії, Франції, Росії, Руанди і Словенії, а у 2022-му до них приєднаються представниці Перу, Індонезії та інших країн.

Доповнення

За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, бджоли беруть участь в запиленні більшості продовольчих культур і більше третини сільськогосподарських земель по всьому світу. Однак популяції бджіл в декількох країнах різко скоротилися з 2006 року. Масова загибель комах була пов'язана з впливом пестицидів, паразитичних кліщів і скороченням природного місця існування. Вплив на популяцію також справила зміна клімату.

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