Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к их защите

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"Все на съемочной площадке, кроме Анджелины, должны были находиться в защитных костюмах. Требовалось, чтобы было тихо и довольно темно, чтобы пчелы успокоились. Анджелина стояла совершенно неподвижно, покрытая пчелами, в течение 18 минут без единого укуса", - рассказал журналу один из организаторов съемки.

Детали

Чтобы насекомые ползли по актрисе в нужном направлении, ее тело намазали специальными феромонами.

"Было просто приятно находиться в контакте с такими прекрасными существами. Конечно, был гул. Вы должны оставаться неподвижным и находиться здесь и сейчас, что для меня нелегко. Я думаю, это потому, что эти существа иногда кажутся опасными и жалят. Но мы делим эту планету. Мы влияем друг на друга. Так это и должно было выглядеть, и для меня стало большой честью и большим счастьем получить такой опыт", - рассказала сама Джоли.

Контекст

Недавно Джоли стала курировать пятилетнюю программу ЮНЕСКО "Женщины для пчел" совместно с французским косметическим домом Guerlain. Последний заявил, что выделил 2 млн долларов на обучение и поддержку 50 женщин-предпринимателей, работающих в пчеловодстве в 25 заповедниках по всему миру.

По данным Guerlain, к 2025 году женщины построят 2,5 тыс. ульев и спасут 125 млн пчел. В этом году обучение пройдут участники из Болгарии, Камбоджи, Китая, Эфиопии, Франции, России, Руанды и Словении, а в 2022-м к ним присоединятся представительницы Перу, Индонезии и других стран.

Дополнение

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пчелы участвуют в опылении большинства продовольственных культур и более трети сельскохозяйственных земель по всему миру. Однако популяции пчел в нескольких странах резко сократились с 2006 года. Массовая гибель насекомых была связана с влиянием пестицидов, паразитических клещей и сокращением естественной среды обитания. Влияние на популяцию также оказало изменение климата.