Андрій Чорновол втретє став батьком: на Великдень у шоумена народилася донька

Популярний український ведучий та шоумен Андрій Чорновол втретє став батько. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Instagram ведучого.

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Радісною новиною Чорновол поділився в Instagram, розповівши про народження доньки, яку разом із дружиною Альоною назвали Амелі.

Амелі. Наша донечка. Найбільша мрія, яка здійснилася на Великдень. І як після цього не повірити в дива!… Безмежно вдячний тобі за цей подарунок! Ти знаєш, як сильно і як давно я цього хотів. Люблююююю. Ще не розуміємо, на кого Амелі схожа, але зростом точно в татка - 55 см. Перегнала обох своїх братів при народженні. Відчуття, ніби тримаємо на руках весь світ -йдеться в дописі.

У коментарях під публікацією підписники активно почали вітати родину з поповненням.

У пари вже є двоє синів — 13-річний Андріан і трирічний Айден. Донька стала третьою спільною дитиною Андрія та Альони.

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