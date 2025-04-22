Андрей Черновол в третий раз стал отцом: на Пасху у шоумена родилась дочь

Популярный украинский ведущий и шоумен Андрей Черновол в третий раз стал отцом. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Instagram ведущего.

Детали

Радостной новостью Черновол поделился в Instagram, рассказав о рождении дочери, которую вместе с женой Аленой назвали Амели.

Амели. Наша доченька. Самая большая мечта, которая осуществилась на Пасху. И как после этого не поверить в чудеса!… Бесконечно благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я этого хотел. Люблююююю. Еще не понимаем, на кого Амели похожа, но ростом точно в папу - 55 см. Перегнала обоих своих братьев при рождении. Ощущение, будто держим на руках весь мир -говорится в заметке.

В комментариях под публикацией подписчики активно начали поздравлять семью с пополнением.

У пары уже есть двое сыновей — 13-летний Андриан и трехлетний Айден. Дочь стала третьим общим ребенком Андрея и Алены.

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