Андрей Черновол в третий раз стал отцом: на Пасху у шоумена родилась дочь
Киев • УНН
Известный украинский ведущий Андрей Черновол сообщил о рождении дочери Амели. Это третий ребенок в семье Черновола и его жены Алены, пара уже воспитывает двух сыновей.
Популярный украинский ведущий и шоумен Андрей Черновол в третий раз стал отцом. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Instagram ведущего.
Детали
Радостной новостью Черновол поделился в Instagram, рассказав о рождении дочери, которую вместе с женой Аленой назвали Амели.
Амели. Наша доченька. Самая большая мечта, которая осуществилась на Пасху. И как после этого не поверить в чудеса!… Бесконечно благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я этого хотел. Люблююююю. Еще не понимаем, на кого Амели похожа, но ростом точно в папу - 55 см. Перегнала обоих своих братьев при рождении. Ощущение, будто держим на руках весь мир
В комментариях под публикацией подписчики активно начали поздравлять семью с пополнением.
У пары уже есть двое сыновей — 13-летний Андриан и трехлетний Айден. Дочь стала третьим общим ребенком Андрея и Алены.
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