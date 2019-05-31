Аналітики назвали фактори, що впливають на зростання вартості житла в новобудовах

ukru
16:18 • 4108 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 21604 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 34972 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 29894 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 75946 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145843 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165181 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153357 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 232115 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159237 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
35 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 62617 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 40787 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 44579 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 41767 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 26819 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149808 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 232115 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 198009 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183356 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 10201 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 11763 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 21381 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 17640 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 40787 перегляди
Актуальне
Аналітики назвали фактори, що впливають на зростання вартості житла в новобудовах

Аналітики назвали фактори, що впливають на зростання вартості житла в новобудовах

Київ • УНН

 • 8403 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Подорожчання будматеріалів і поступове скорочення площ під забудову призведуть до зростання цін на житло від забудовників. Про це йдеться у статті журналу Корреспондент, повідомляє УНН.

Забудовники пояснюють: собівартість будівництва останнім часом відчутно зросла, а вартість квадратного метра не змінилася. Ціна на будматеріали лише за останні три місяці 2019 року збільшилася на 5-6%, вартість будівельно-монтажних робіт - на 15%.

Також підігріває ціни на первинному ринку зростаючий попит. За різними оцінками, до моменту введення в експлуатацію, як правило, розпродано до 90% квартир. Хоча, відзначається в статті, звичайно ж, багато що залежить від забудовника, від розташування житлового комплексу та його характеристик. Але для більшості новобудов 10-12% вакантності до здачі будинку - нормальний показник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забудовник розповів, скільки метрів житла припадає на одного українця

Споживачі поступово оговтуються від затяжної кризи, стрибків валютного курсу і замислюються над тим, на що витрачати свої валютні заощадження. Оскільки варіантів, куди можна надійно вкласти гроші в Україні, - раз, два та й усе, то багато хто обирає нерухомість. Тим паче, що ціни поки ще дуже привабливі.

Окрім того, кількість вільних ділянок під забудову неухильно скорочується. Передусім, у Києві. Ще два роки тому керівник комунального підприємства Київгенплан Сергій Броневицький розповів, що ущільнювати забудову столиці неможливо. Тому в найближчі роки забудова Лівого берега припиниться, а на Правому березі передусім будуть активно освоювати порожні промислові зони.

Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість будівництва буде рости. Відповідно буде зростати і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова пояснила, що цьому сприяє низка факторів.

"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти Компанія вже підвищила ціни, на інші підвищуватиме, зважаючи на зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, передусім, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, зростає і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.

За її словами, зростання цін впливає на продаж лише частково, адже купівля житла - не одномоментне рішення.

Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто відкладав покупку, не упустити можливості купити житло за старою ціною.

Окрім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку та іпотеку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30