Аналітики назвали фактори, що впливають на зростання вартості житла в новобудовах

Забудовники пояснюють: собівартість будівництва останнім часом відчутно зросла, а вартість квадратного метра не змінилася. Ціна на будматеріали лише за останні три місяці 2019 року збільшилася на 5-6%, вартість будівельно-монтажних робіт - на 15%.

Також підігріває ціни на первинному ринку зростаючий попит. За різними оцінками, до моменту введення в експлуатацію, як правило, розпродано до 90% квартир. Хоча, відзначається в статті, звичайно ж, багато що залежить від забудовника, від розташування житлового комплексу та його характеристик. Але для більшості новобудов 10-12% вакантності до здачі будинку - нормальний показник.

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Споживачі поступово оговтуються від затяжної кризи, стрибків валютного курсу і замислюються над тим, на що витрачати свої валютні заощадження. Оскільки варіантів, куди можна надійно вкласти гроші в Україні, - раз, два та й усе, то багато хто обирає нерухомість. Тим паче, що ціни поки ще дуже привабливі.

Окрім того, кількість вільних ділянок під забудову неухильно скорочується. Передусім, у Києві. Ще два роки тому керівник комунального підприємства Київгенплан Сергій Броневицький розповів, що ущільнювати забудову столиці неможливо. Тому в найближчі роки забудова Лівого берега припиниться, а на Правому березі передусім будуть активно освоювати порожні промислові зони.

Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість будівництва буде рости. Відповідно буде зростати і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова пояснила, що цьому сприяє низка факторів.

"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти Компанія вже підвищила ціни, на інші підвищуватиме, зважаючи на зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, передусім, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, зростає і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.

За її словами, зростання цін впливає на продаж лише частково, адже купівля житла - не одномоментне рішення.

Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто відкладав покупку, не упустити можливості купити житло за старою ціною.

Окрім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку та іпотеку.