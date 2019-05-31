Аналитики назвали факторы, влияющие на рост стоимости жилья в новостройках

Застройщики объясняют: себестоимость строительства за последнее время ощутимо выросла, а стоимость квадратного метра осталась прежней. Цена на стройматериалы только за последние три месяца 2019 года увеличилась на 5-6%, стоимость строительно-монтажных работ – на 15%.

Также подогревает цены на первичном рынке растущий спрос. По разным оценкам, к моменту ввода в эксплуатацию, как правило, распродано до 90% квартир. Хотя, отмечается в статье, конечно же, многое зависит от застройщика, от расположения жилого комплекса и его характеристик. Но для большинства новостроек 10-12% вакантности к сдаче дома – нормальный показатель.

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Потребители постепенно оправляются от затяжного кризиса, прыжков валютного курса и задумываются о том, на что тратить свои валютные сбережения. Поскольку вариантов, куда можно надежно вложить деньги в Украине, - раз, два и обчелся, то многие выбирают недвижимость. Тем более, что цены пока еще очень привлекательные.

Кроме того, число свободных участков под застройку неуклонно сокращается. Прежде всего, в Киеве. Еще два года назад руководитель коммунального предприятия Киевгенплан Сергей Броневицкий рассказал, что уплотнять застройку столицы невозможно. Поэтому в ближайшие годы застройка Левого берега прекратится, а на Правом берегу в первую очередь будут активно осваивать пустующие промышленные зоны.

Как пояснили у крупнейшего столичного застройщика, стоимость строительства будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова объяснила, что этому способствует ряд факторов.

"Новостройки дорожают. На некоторые объекты Компания уже повысила цены, на другие будет повышать по мере роста самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.

По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.

Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто откладывал покупку, не упустить возможности купить жилье по старой цене.

Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.